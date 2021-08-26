В Скопине и Рязани студенческие отряды торжественно завершили трудовой семестр, проведенный в «Рязаньэнерго»

В Скопине и Рязани студенческие отряды торжественно завершили трудовой семестр, проведенный в «Рязаньэнерго». 37 учащихся высших и средних учебных заведений региона стали полноправными членами трудового коллектива электросетевой компании и приняли участие в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей региона.

В Скопине и Рязани студенческие отряды торжественно завершили трудовой семестр, проведенный в «Рязаньэнерго». 37 учащихся высших и средних учебных заведений региона стали полноправными членами трудового коллектива электросетевой компании и приняли участие в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей региона.

Семь лет филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» привлекает студенческие отряды для работ по обслуживанию энергообъектов. В нынешнем году членами строительных отрядов стали учащиеся Рязанского государственного радиотехнического университета, филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа, а также Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей.

На торжественной линейке в Скопине, посвященной завершению работы студенческих энергетических отрядов «Энергетик-1» и «Энергетик-2» Скопинского электротехнического колледжа, вместе с руководителями и специалистами электросетевой компании принял участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков. Ветеран-энергетики Владимир Тимонин напутствовал студентов словами о связи поколений энергетиков и важности передачи опыта.

За трудолюбие, ответственность и активность благодарственными письмами филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» были награждены Павел Григоренко — командир отряда «Энергетик-1», Данила Масальский — командир отряда «Энергетик-2», и Данила Муковников — участник отряда «Энергетик-2». За сотрудничество в организации студенческих строительных отрядов благодарственное письмо было вручено ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж».

В Рязани на торжественной линейке отметили лучших участников студенческих энергетических отрядов «Потенциал», «Импульс» и «Энергетик-3». Спикером мероприятия вновь выступил заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков. Слова приветствия и благодарности произнесли ректор Рязанского государственного радиотехнического университета — Михаил Чиркин, заместитель директора по УПР Рязанского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — Олег Лунин, мастер производственного обучения Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова — Вадим Рябов, а также ветеран энергетики — заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник Центра управления сетями «Рязаньэнерго» Александр Махин.

Благодарственными письмами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» за трудолюбие, ответственность и активность были награждены участники отряда «Потенциал» — Ярослав Миронов Сергеевич (командир), Илья Агальцов (комиссар), Евгения Баринова, Дмитрий Левин Николаевич и Данила Филатов. Были отмечены участники отряда «Энергетик-3» — Роман Куликов (командир), Андрей Кошкин (комиссар). Поощрены и участники отряда «Импульс» Анастасия Дегтярёва (командир), Олег Арсеньев, Никита Трошин и Павел Фомин.

За сотрудничество в организации студенческих строительных отрядов благодарственные письма были вручены Рязанскому государственному радиотехническому университету имени В. Ф. Уткина , Сасовскому индустриальному колледжу имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова и Рязанскому филиалу Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Руководитель филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Сергей Котенев, подводя итоги работы молодых энергетиков, поблагодарил студентов и руководителей учебных заведений за совместную работу и отметил: «За полтора месяца участники студенческих энергетических отрядов получили бесценный опыт и с пользой провели летние каникулы. Под руководством наставников из числа опытных работников филиала, координировавших их работу на объектах и контролировавших выполнение плана работ, ребята повысили свою техническую компетентность. То, что ранее изучалось лишь в теории, молодые специалисты смогли опробовать на практике. Мы довольны уровнем их подготовки и надеемся, что по окончании учебных заведений ребята пополнят профессиональные ряды нашей электросетевой компании».





