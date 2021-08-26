\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
20°
Птн, 27
21°
Сбт, 28
23°
ЦБ USD 73.74 -0.21 26/08
ЦБ EUR 86.58 -0.23 26/08
Нал. USD 73.60 / 74.05 11:40
Нал. EUR 86.81 / 86.95 09:58
Новости
Публикации
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
Вчера 13:47
1 376
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
9 378
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
10 669
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
7 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Шацком районе водитель без «прав» на «Ауди» устроил ДТП с трехлетним ребенком
Машину отбросило и ударило 34-летнюю и трехлетнего пешеходов, которые переходили проезжую часть. По предварительной информации, они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В среду, 25 августа, в Шацком районе водитель на Audi S-4 устроил ДТП с женщиной и трехлетним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:30 на 354-м километре автодороги М5 «Урал». 42-летний житель Шацкого района на Audi S-4 без «прав» врезался в ограждение. Машину отбросило и ударило 34-летнюю и трехлетнего пешеходов, которые переходили проезжую часть. По предварительной информации, они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Трехлетний мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали. Женщина также получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.