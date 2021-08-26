В Шацком районе водитель без «прав» на «Ауди» устроил ДТП с трехлетним ребенком

Машину отбросило и ударило 34-летнюю и трехлетнего пешеходов, которые переходили проезжую часть. По предварительной информации, они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В среду, 25 августа, в Шацком районе водитель на Audi S-4 устроил ДТП с женщиной и трехлетним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:30 на 354-м километре автодороги М5 «Урал». 42-летний житель Шацкого района на Audi S-4 без «прав» врезался в ограждение. Машину отбросило и ударило 34-летнюю и трехлетнего пешеходов, которые переходили проезжую часть. По предварительной информации, они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Трехлетний мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали. Женщина также получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.