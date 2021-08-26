В Сасовском районе из-за неисправной проводки сгорел деревянный дом

В доме жила пенсионерка.

В Сасовском районе из-за неисправной проводки сгорел деревянный дом. Об этом в четверг, 26 августа, пишет ИД « Пресса ».

Происшествие случилось во вторник, 24 августа, в селе Бастаново. Возгорание произошло в жилом деревянном доме площадью около 80 квадратных метров.

В доме жила пенсионерка. Из горящего здания ей помогли выбраться родственники. Она не пострадала.

На месте работали две автоцистерны пожарной части, два легковых служебных автомобиля и добровольной пожарной команды Демушкинского сельского поселения.

Деревянный дом сгорел полностью. По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности Станислава Оськина, возможная причина пожара — неисправность проводки

«Все произошло внезапно, быстро. Ветер раздувал огнище, было страшно. Боялись за соседку, горящий дом — жуткая картина», — делится впечатлениями местная жительница.

По факту пожара проводится проверка.