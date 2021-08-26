В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения

Соответствующие изменения губернатор Николай Любимов внес в распоряжение.

В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано в четверг, 26 августа, на сайте « Рязанских Ведомостей ».

Согласно документу, до 13 сентября продлен обязательный режим самоизоляции для неработающих людей старше 65 лет. Также сохраняется режим работы заведений общепита, которым по-прежнему запрещено работать с 1.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.