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В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения
Соответствующие изменения губернатор Николай Любимов внес в распоряжение.

В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано в четверг, 26 августа, на сайте «Рязанских Ведомостей».

Согласно документу, до 13 сентября продлен обязательный режим самоизоляции для неработающих людей старше 65 лет. Также сохраняется режим работы заведений общепита, которым по-прежнему запрещено работать с 1.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.