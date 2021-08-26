В Рязанской области ожидается до +28 градусов
Температура воздуха ночью по области + 11, +16 градусов. Порывы ветра могут достигать до 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.
В пятницу, 27 августа, в Рязанской области ожидается до +23, +28 градусов. Об этом сообщила
Температура воздуха ночью по области + 11, +16 градусов. Порывы ветра могут достигать до 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.
Ночью возможен дождь, днем осадки не ожидаются.
По прогнозам синоптиков, такие погодные условия сохранятся до конца недели, сообщил