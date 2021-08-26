В Рязани раскрыли кражу денег у 72-летнего пенсионера

Подробности приводит региональное управление МВД.

В Рязани раскрыли кражу денег у 72-летнего пенсионера. Подробности приводит региональное управление МВД.

Пожилой рязанец обратился в полицию и сообщил, что у него украли деньги. Он сидел возле дома по улице Станкозаводской на лавочке. В кармане рубашки хранилась сдача — 700 рублей, после покупок в магазине. В этот момент к нему подошла молодая девушка, вытащила купюры из кармана и скрылась. Пенсионер не смог ее преследовать.

Оперативники установили личность злоумышленницы по опросу пострадавшего. Ей оказалась 26-летняя рязанка. Ранее она была судима за убийство и хищения.

Девушку задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.