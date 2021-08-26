В Рязани пропал 33-летний мужчина

Он пропал 18 августа.

В Рязани пропал 33-летний мужчина. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Роман Абашин пропал 18 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина худощавого телосложения имеет рост 174 сантиметра, русые волосы и зелено-карие глаза.

В день пропажи был одет в желтую футболку, бежевые шорты и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону горячей линии: 8 (800)700-54-52 или 112.