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В Рязани пропал 33-летний мужчина
Он пропал 18 августа.

В Рязани пропал 33-летний мужчина. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Роман Абашин пропал 18 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина худощавого телосложения имеет рост 174 сантиметра, русые волосы и зелено-карие глаза.

В день пропажи был одет в желтую футболку, бежевые шорты и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону горячей линии: 8 (800)700-54-52 или 112.