В Рязани перекроют движение транспорта по улице Промышленной

Движение перекроют на участке от улицы Космонавтов до Комбайнового завода 26, 27 августа, а также с 30 августа до 4 сентября с 22:00 до 5:00. В это время движение транспорта организуют по измененной схеме.

В Рязани на улице Промышленной перекроют движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют на участке от улицы Космонавтов до Комбайнового завода 26, 27 августа, а также с 30 августа до 4 сентября с 22:00 до 5:00. В это время движение транспорта организуют по измененной схеме.

Маршруты №№ 9,16 от остановки «Клуб завода ТКПО» поедут по улицам Молодцова, Интернациональной до конечной станции «Телезавод».