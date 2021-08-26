В Рязани пенсионерка вырвала урны около подъезда

Пенсионерка заявила, что «будет убирать их и дальше», если установят новые урны. Женщина объяснила это тем, что не хочет, чтобы под ее окнами «сидели и гадили».

В Рязани пенсионерка вытащила урны около подъезда дома № 35 по улице Гоголя. Видео с женщиной РЗН. инфо прислали очевидцы.

По словам автора сообщения, около дома недавно установили лавку и урну.



«Мы видели из окна работы, как ее сбивали ногами, раскидав весь мусор по дороге, снесли урну, кинули в ближайший куст, мусор не убрали. Сегодня установили новую урну. Все происходящее на видео», — рассказала очевидец.

По ее словам, пенсионерка заявила, что «будет убирать их и дальше», если установят новые урны.

Женщина объяснила это тем, что не хочет, чтобы под ее окнами «сидели и гадили».