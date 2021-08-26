В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Глава Минтруда Антон Котяков попросил рассмотреть возможность расширения периода новогодних каникул для пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 год, предоставив им четыре дополнительных выходных дня.

В Госдуме предложили продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель в письме отметил, что в течение 2021 года продолжается коронавирусная инфекция, которая опасна для пожилых людей.

Он добавил, что несмотря на это, некоторые пенсионеры работают, пользуются общественным транспортом, посещают трудовые коллективы.

В своем обращении он попросил рассмотреть возможность расширения периода новогодних каникул для пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 год, предоставив им четыре дополнительных выходных дня.