Рязанские пожарные продолжают тушить природный пожар в Нижегородской области

От Рязанской области пожар тушат 50 человек и 12 единиц техники.

Рязанские пожарные продолжают тушить природный пожар в Нижегородской области. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожарные борются с огнем на приграничных территориях Республики Мордовия и Нижегородской области.

По информации ведомства, в ликвидации пожаров задействованы шесть воздушных судов. К ликвидации возгораний всего привлечено более 1200 человек и 252 единицы техники, среди которых 50 человек и 12 единиц техники от Рязанской области.

«Подразделения всех субъектов работают сплоченно, сил достаточно, проблем обеспечением горче-смазочных материалов и воды нет. Рязанские пожарные имеют большой опыт тушения природных пожаров, многие из них участвовали в ликвидации катастрофических пожар в 2010 и других годах. И в этот раз мы обязательно справимся. Главное, что удалось избежать человеческих жертв»,​ - ​ ​ сообщил начальник аэромобильной группировки рязанского управления МЧС, полковник внутренней службы Андрей Анисин.

Напомним, что рязанских спасателей отправили на тушение природных пожаров еще 20 августа.