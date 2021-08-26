Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, после которого погибла пенсионерка

61-летний местный житель на Ford Focus сбил 78-летнюю женщину. По предварительной информации, она перебегала дорогу не по «зебре».

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в Рязани 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 6:00 в Рязани на улице Рязанской 61-летний местный житель на Ford Focus сбил 78-летнюю женщину. По предварительной информации, она перебегала дорогу не по «зебре».

Пешеход скончалась от полученных травм.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.