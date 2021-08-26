Рязанская пара поучаствовала в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
Свадьба проходила под Рязанью, в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Гостей ожидало торжество в медицинской тематике.
Рязанская пара поучаствовала в шоу «Четыре свадьбы». Программа вышла на канале «
Анна и Кирилл учатся в медицинском университете. Они познакомились, когда были волонтерами в доме ребенка.
Свадьба проходила под Рязанью, в развлекательном комплексе «В некотором царстве». Гостей ожидало торжество в медицинской тематике. По просьбе молодых вместо цветов гости принесли на свадьбу корм для животных. Его Анна и Кирилл отнесли в приют. Одна из участниц программы подарила молодоженам козу.
По итогам шоу рязанская пара заняла второе место.