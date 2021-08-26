Рязанцам рассказали, как изменится обучение в школах с первого сентября
Уже точно известно, что все школы начнут обучение в очном формате. Переход на дистанционку будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.
В региональном министерстве образования рассказали, какие нововведения ждут рязанских школьников в новом учебном году.
Уже точно известно, что все школы начнут обучение в очном формате. Переход на дистанционку будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.
Однако обычным очный формат обучения назвать нельзя. Подробности читайте в разделе «Публикации».