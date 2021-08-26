Россиянам рассказали сроки наступления бархатного сезона в этом году

Прогноз на осень сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиянам рассказали, когда в европейской части России наступит бабье лето. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет « Интерфакс ».

По его словам, в европейской части России бабье лето наступит в сентябре. В южной части оно продлится до 10 октября.

«Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно. Но у нас есть другие методы прогноза, все они до единого показывают, что в сентябре в европейской части России ожидается бабье лето. Но начало этих периодов мы будем прогнозировать за трое суток», — отметил синоптик.

При этом, по сравнению с прошлым годом, он будет не таким длинным. В 2020 году он длился почти до конца октября.

Также он отметил, что в столице понижение температуры начнется в начале сентября.

«По предварительным прогнозам, в начале сентября прогнозируется изменение погоды. (…) С началом сентября температура заметно понизится, на 5-6 градусов. По первоначальным прогнозам, 1 сентября температурный фон не ниже 20 градусов», — заключил Вильфанд.