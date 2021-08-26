Пропавшего в Шацком районе мужчину нашли мертвым

Мужчину искали с 22 августа. Он пропал в селе Федосеево-Пустынь Шиловского района. Он уехал на автомобиле Mitsubishi ASX серебристого цвета.

75-летнего Михаила Подтамбиткина, пропавшего в Шацком районе, нашли мертвым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда « "ЛизаАлерт» Рязанской области " «ВКонтакте».

Мужчину искали с 22 августа. Он пропал в селе Федосеево-Пустынь Шиловского района. Он уехал на автомобиле Mitsubishi ASX серебристого цвета.

Как сообщил «МК в Рязани», тело пенсионера нашли в лесу. Сначала нашли машину, в нескольких метрах от нее — труп. По предварительным данным, погибшему стало плохо.