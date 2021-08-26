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Организаторы проекта «Красоты России» оставили подсказку для кладоискателей в Рязани
Они также обещают постепенно публиковать подсказки для поисков оставшихся тайников.

Организаторы проекта «Красоты России» оставили подсказку для кладоискателей в Рязани.

«Мы спрятали клад в непосредственной близости от того места, где зародилась сама идея проекта „Красоты России“ — идея стремления к чему-то высшему, вырывающемуся прочь из узких коридоров нашей обыденности», — рассказали представители Приобанка и попросили опубликовать знаковую фотографию.

Также стало известно, что найден второй тайник в Касимове, о котором РЗН. Инфо сообщал накануне. Его также отыскал Максим Матюнин, обнаруживший первый касимовский клад.

Говорит, квест затянул.

«После подсказки стало понятно, что нужно идти в музей, но в какой… вот над чем пришлось поломать голову. Сориентировались по фото, пришли к трем, расположенным рядом. В музей „Касимовская невеста“ зашли просто так, из любопытства, никогда там не были. А потом заглянули в музей бабочек, и наконец сообразили, что нам надо в музей денег. Накануне пришлось почитать и про деньги на страничке музея в ВК, и про бабочек», — поделился своими приключениями Максим.

После того, как Максим назвал смотрителю музея девиз банка «Мир денег для мира людей», ему задали обещанный вопрос: «сколько денег в «катеньке»? По словам Максима, ответ не знал, но с помощью музейной экспозиции сообразил, что «катенька» — это народное название сторублевой банкноты: в царское время на ней изображалась императрица Екатерина II. После этого получил подсказку, где спрятана колба с сертификатом.

Напомним, участники проекта «Красоты России» спрятали во время экспедиции по Рязанской области 12 кладов, главный — слиток серебра весом более полкилограмма. Около деревни Полково тайник обнаружили, нашли два клада в Касимове. Остались не тронутыми капсулы у Кельцевской речки и в Рязани.

Организаторы обещают постепенно публиковать подсказки для поисков оставшихся тайников.

Продолжение следует.