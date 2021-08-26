Очевидцы сообщили о массовой проверке документов полицией на улицах Рязани

Полиция проверяет прохожих на соблюдение миграционного законодательства, выявляет граждан, объявленных в региональный и федеральный розыск.

Очевидцы сообщили, что в Рязани проходят рейды полиции. Оперативники проверяют документы у граждан на улицах, во дворах, на остановках.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что полиция проверяет прохожих на соблюдение миграционного законодательства, выявляет граждан, объявленных в региональный и федеральный розыск. Также инспекторы ГИБДД проверяют водителей и пассажиров личного и общественного транспорта.

В общественных местах обращают внимание на людей в пьяном виде, пресекают случаи распития спиртного и другие правонарушения. На постах ДПС ГИБДД проверют рейсовые автобусы и личный транспорт. Полиция проверяет водителей, пассажиров и багаж.

Рейды проводятся во всех районах области.