МВД подготовило проект о новых правилах тестирования водителей на опьянение

Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД России подготовило проект об освидетельствовании водителей на опьянение и его оформлении его результатов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, изменения вносятся в «правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов».

Также обновленный документ определяет перечень средств измерений. Ранее в него не включались анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. С помощью проекта получится закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения с записью в протокол.