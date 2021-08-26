Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей

На данный момент семьи с двумя с автомобилями не могут получать выплаты, кроме случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, если машину получили благодаря мерам соцподдержки — в данном случае отказывают тем, у кого три и больше автомобилей.

Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет одиноким родителям, женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Ольгу Баталину.

Нововведение затронет квоты на автотранспорт. На данный момент семьи с двумя с автомобилями не могут получать выплаты, кроме случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, если машину получили благодаря мерам соцподдержки — в данном случае отказывают тем, у кого три и больше автомобилей.

При этом, в рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, которые находятся в розыске или под арестом.

По новым правилам такие автомобили не будут учитывать при решении о выплатах. Изменения внесут в законодательство до конца года.

Напомним, правила о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет на детей в малообеспеченных семьях утвердили в марте.