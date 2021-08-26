Минприроды соберет совещание по ситуации с качеством воздуха в Рязани
Планируется обсудить ситуацию по качеству атмосферного воздуха в Рязани, план организации работ комиссии на 3 и 4 кварталы 2021 года.
В четверг, 26 августа, региональное минприроды проведет заседание межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию Рязанской области. Об этом сообщили активисты «Дышим чистым».
Планируется обсудить ситуацию по качеству атмосферного воздуха в Рязани, план организации работ комиссии на 3 и 4 кварталы 2021 года.
Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на качество воздуха в городе. Из-за этого Рязани организовали сбор подписей в связи с выбросами.