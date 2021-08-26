Любимов: «Объем выполненных дорожных работ в 2021 году сопоставим с тем, что сделан за последние два года»

Во время прямой линии в четверг, 26 августа, губернатор Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев о ремонте дорог. Глава региона отметил, что в регионе с 2021 года используют новую систему контрактования: контракты заключают до начала строительного сезона, чтобы подрядчик подготовился и начал работу при хорошей погоде, без нарушения сроков.
«Видя, что городская администрация самостоятельно не справляется с проблемой, мы выделили из областного бюджета дополнительные средства. Результаты уже многие люди замечают. В целом в этом году в Рязани объем выполненных дорожных работ в 2021 году сопоставим с тем, что сделан за последние два года», — сказал губернатор.
Любимов заявил, что ремонт и строительство дорог в районах продолжатся, а Рязанская область получила на это дополнительно 400 млн рублей.
Губернатор напомнил о задаче президента к 2024 году отремонтировать не менее 50% всех дорог.
«Надеюсь, что мы еще дополнительные федеральные средства получим и перевыполним этот показатель», — сказал Любимов.
По его словам, в регионе продолжается работа по синхронизации планов коммунальных служб с дорожниками. Он назвал эффективным общественный контроль жителей региона, депутатов, активистов, экспертов.
«Люди уже на первых этапах проведения работ сигнализируют об обнаруженных нарушениях, явных несоответствиях технологий и качества. По каждому обращению на место выезжают специалисты дорожной службы, и оперативно принимаются меры по исправлению ситуации», — сказал Николай Любимов.
Он поручил профильному министерству привести в порядок дороги к земельным участкам, которые выделили для молодых и многодетных семей.
Во время прямой линии в четверг, 26 августа, губернатор Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев о ремонте дорог. Глава региона отметил, что в регионе с 2021 года используют новую систему контрактования: контракты заключают до начала строительного сезона, чтобы подрядчик подготовился и начал работу при хорошей погоде, без нарушения сроков.