Губернатор предложил Елене Сорокиной провести прямую линию с рязанцами

Политик предположил, что Сорокиной стоит тоже пообщаться с жителями города.

Николай Любимов предложил мэру города Елене Сорокиной провести прямую линию с рязанцами. Об этом стало известно во время прямой линии в четверг, 26 августа.

Губернатор подчеркнул, многие вопросы, поступившие во время трансляции, касались Рязани. Политик предположил, что Сорокиной стоит тоже пообщаться с жителями города.

Любимов добавил, что людям это будет интересно.

«У Елены Сорокиной был опыт публичного отчета, который привлек внимание горожан», — пояснил он.