А что в кино? «Воспоминания», «Легенда о Зеленом рыцаре» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастический фильм «Воспоминания» является режиссерским дебютом Лизы Джой, а главную роль в картине исполнил Хью Джекман. Его герой обладает способностью помогать людям переживать любые воспоминания на их выбор. Приключенческий фильм «Легенда о Зеленом рыцаре» основан на поэме неизвестного автора XIV века «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». Фильм ужасов «Кэндимен» является ремейком одноименной американской картины 1992 года. Также для детей на экраны выходит полнометражный мультфильм «Щенячий патруль в кино», в котором Райдеру и отважной команде щенков предстоит бросить вызов своему врагу Хамдингеру, ставшему мэром города Приключений.
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