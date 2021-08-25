Власти раскрыли стоимость лечения больных коронавирусом

Средняя стоимость госпитализации пациента с COVID-19 в России выросла по сравнению с прошлогодними показателями.

Власти раскрыли стоимость лечения больных коронавирусом. Об этом в среду, 25 августа, пишет РБК со ссылкой на федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По их данным, средняя стоимость госпитализации пациента с COVID-19 в России выросла по сравнению с прошлогодними показателями, а на лечение одного больного с «ковидом» уходит порядка 135 тысяч рублей. В 2020 году лечение составляло 115 тысяч рублей.

Госпитализация для неинфекционных пациентов составляет 41 тысячу рублей.

С начала 2021 года власти на лечение зараженных коронавирусом потратили 218 миллиардов рублей, из них около 208 миллиардов — на оказание помощи в условиях стационара. Затраты на вторую половину года эксперты оценили в 111 миллиардов рублей.