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Власти раскрыли стоимость лечения больных коронавирусом
Средняя стоимость госпитализации пациента с COVID-19 в России выросла по сравнению с прошлогодними показателями.

Власти раскрыли стоимость лечения больных коронавирусом. Об этом в среду, 25 августа, пишет РБК со ссылкой на федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По их данным, средняя стоимость госпитализации пациента с COVID-19 в России выросла по сравнению с прошлогодними показателями, а на лечение одного больного с «ковидом» уходит порядка 135 тысяч рублей. В 2020 году лечение составляло 115 тысяч рублей.

Госпитализация для неинфекционных пациентов составляет 41 тысячу рублей.

С начала 2021 года власти на лечение зараженных коронавирусом потратили 218 миллиардов рублей, из них около 208 миллиардов — на оказание помощи в условиях стационара. Затраты на вторую половину года эксперты оценили в 111 миллиардов рублей.