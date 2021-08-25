В Старожиловском районе пожарные потушили хозпостройку

Возгорание случилось в поселке Рязанские Сады.

В Старожиловском районе пожарные потушили хозпостройку. Об этом в среду, 25 августа, пишет ИД « Пресса ».

Возгорание случилось во вторник, 24 августа, примерно в 14.50 в поселке Рязанские Сады. Там горела заброшенная хозпостройка. В тушении задействовали две единицы техники, также помогали добровольцы.

В результате строение выгорело полностью. Пожарным удалось предотвратить возгорание соседних зданий.

Погибших и пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.