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В Старожиловском районе пожарные потушили хозпостройку
Возгорание случилось в поселке Рязанские Сады.

В Старожиловском районе пожарные потушили хозпостройку. Об этом в среду, 25 августа, пишет ИД «Пресса».

Возгорание случилось во вторник, 24 августа, примерно в 14.50 в поселке Рязанские Сады. Там горела заброшенная хозпостройка. В тушении задействовали две единицы техники, также помогали добровольцы.

В результате строение выгорело полностью. Пожарным удалось предотвратить возгорание соседних зданий.

Погибших и пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.