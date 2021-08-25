В Спасском районе сгорели два дома

Предположительно, все началось с хозяйственной постройки во дворе жилого дома, владелицей которого является пожилая женщина. Позже огонь перекинулся на соседнее нежилое строение.

В селе Красильниково Спасского района сгорели два дома. Об этом в среду, 25 августа, пишет ИД « Пресса ».

Возгорание произошло во вторник, 24 августа, на улице Головнина. Предположительно, все началось с хозяйственной постройки во дворе жилого дома, владелицей которого является пожилая женщина. Позже огонь перекинулся на соседнее нежилое строение.

Возгорание заметили соседи пенсионерки, которые вызвали пожарных. Они также помогли женщине выйти из дома и спасти уцелевшие вещи.

Пожар тушили шесть единиц техники. Кирпичный дом пенсионерки удалось спасти, но он сильно пострадал внутри. Полностью выгорела деревянная постройка во дворе и соседний нежилой дом.

Причина пожара и ущерб выясняются.