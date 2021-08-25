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В Рязанской области коронавирусом заболели 120 человек
Число заболевших за время пандемии по области — 38 213.

В Рязанской области COVID-19 за сутки обнаружили у 120 человек. Такие данные в среду, 25 августа, приводит федеральный оперштаб.

Число заболевших за время пандемии по области — 38 213.

За сутки от «ковида» скончались 7 рязанцев, выздоровели 99. Всего за время пандемии умерли 913 жителей региона, вылечились 34 861.

В России за сутки скончались 809 граждан, за все время — 178 432 человека. Выздоровели за сутки 19 654, а заболели — 19 536 человек. С начала пандемии вылечились от коронавируса 6 073 157, заболели — 6 804 910.