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В Рязани спасли ребенка с редкой патологией брюшной полости
Лапароскопическое исследование показало редкое заболевание — дивертикул Меккеля. Рязанские детские хирурги провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки и удалили поврежденные участки тканей.

В Рязани спасли ребенка с редкой патологией брюшной полости. Об этом сообщили в региональном минздраве.

У здорового мальчика 1,4 года поднялась температура, пропал аппетит, вялое состояние сменялось капризами. Его госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой с подозрением на кишечную инфекцию.

Главврач детской ОКБ Инна Лебедева рассказала, что подобные симптомы характерны при аппендиците, но для малого возраста он не типичен. Ребенку провели лапароскопическое исследование, которое показало редкое заболевание — дивертикул Меккеля.

«Такая патология встречается только у двух процентов населения. Жизнь ребенка была в опасности, спасти его помог тщательный диагностический поиск и командная работа всех специалистов нашей больницы», — отметила Инна Лебедева.

Врач пояснила, что у большинства детей дивертикул никак не проявляется, пока не обнаружится кровотечение. Кроме того, в отличие от аппендикса, он может быть расположен в любом отделе кишечника, что усложняет диагностику.

Рязанские детские хирурги провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки и удалили поврежденные участки тканей.

Состояние ребенка нормализовалось. Врачи рассказали, что скоро он вернется домой.