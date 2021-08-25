В Пронском районе поймали пьяного пенсионера на автомобиле

Он привлек внимание Госавтоинспектором медленным движением по дороге.

Пронские полицейские задержали 65-летнего мужчину, который управлял автомобилем «ВАЗ» в нетрезвом состоянии. Об этом в среду, 25 августа, сообщает региональное управление МВД.

Пенсионер привлек внимание инспекторов Госавтоинспекции тем, что слишком медленно двигался по дороге. Мужчину остановили, чтобы проверить документы. При общении выяснилось, что водитель пьян — освидетельствование показало 0,288 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административные материалы. Ему грозят внушительные штрафные санкции.