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В Новомичуринске вор-рецидивист спрятал украденное в носок
К моменту прибытия правоохранителей выяснилось, что соседи заперли «домушника» в доме, заблокировав окна и двери.

В Новомичуринске полицейские с поличным задержали рецидивиста-«домушника». Об этом в среду, 25 августа, сообщает региональное управление МВД.

Злоумышленника заметили соседи хозяйки дома. Они знали, что женщина ушла на работу, а потому в доме никого не должно быть. Также они слышали звук разбивающегося стекла и предположили, что неизвестный разбил окно и забрался в чужой дом. Они позвонили в полицию и хозяйке дома.

К моменту прибытия правоохранителей выяснилось, что соседи заперли «домушника» в доме, заблокировав окна и двери. Войдя в дом, они увидели 40-летнего ранее судимого за квартирные кражи жителя Рязанской области, который ранее трудился у потерпевшей подсобным рабочим.

Осмотрев дом, женщина заметила пропажу ювелирных украшений из шкатулки, а полицейские увидели, что из носка злоумышленника торчит кончик золотой цепочки. Выяснилось, что в носке спрятаны пропавшие золотые украшения. Похищенное изъяли. Злоумышленника задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.