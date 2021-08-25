В центре Рязани легковушка въехала в машину сотрудников ДПС

В ДТП пострадавших нет. Проводится проверка. В пресс-службе отметили, что в аварии виноват водитель Skoda.

В центре Рязани легковушка въехала в машину сотрудников ДПС. В пресс-службе регионального управления МВД рассказали что авария произошла в среду, 25 августа.

На перекрестке улиц Свободы и Радищева напротив здания рязанской мэрии столкнулись Skoda Rapid и патрульный автомобиль ДПС.

В ДТП пострадавших нет. Проводится проверка. В пресс-службе отметили, что в аварии виноват водитель Skoda Rapid.

Фото «Новой газеты»