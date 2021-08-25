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Рязанские застройщики купили Центральный рынок в Туле
По предположению тульских журналистов, на участке стоимостью почти в 200 млн рублей может развернуться строительство нового жилого комплекса.

Рязанские застройщики купили Центральный рынок в Туле. Об этом пишет «Федеральный бизнес-журнал».

Согласно выписке из ЕГРН земельным участком площадью 38,8 тыс квадратных метров теперь владеют семь человек.

В их числе — Николай Кирсанов, владелец строительной компании ГК «Единство», Анастасия Канке, которая владеет долей завода карбонатных изделий. Отмечается, что Александр Канке — другой владелец ГК «Единство».

Также среди владельцев — Дмитрий Панфилов, который руководит рязанскими компаниями «Гранд» и «Восток» (последняя входит в ГК «Единство»), и Андрей Ашаков — директор строительной компании «Высота».

По предположению тульских журналистов, на участке стоимостью почти в 200 млн рублей может развернуться строительство нового жилого комплекса.

Фото «Тульская служба новостей»