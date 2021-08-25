Рязанские школьники при поддержке РНПК посетили Окский заповедник

Экологическую экспедицию организовала детская общественная экологическая организация «Хозяин Мещеры» при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

Экологическую экспедицию организовала детская общественная экологическая организация «Хозяин Мещеры» при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

На территории Окского заповедника под руководством научных сотрудников дети исследовали растения и животных Мещеры. Знания школьники используют для своих проектов по сохранению природы и ее многообразия. В ходе экспедиции школьники также помогали заповеднику — очищали просеки, пропалывали территорию дендрария и собирали мусор на берегах Пры.

В Окском биосферном заповеднике насчитывают 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, шесть видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб, а также 880 видов сосудистых растений.

Руководство клуба отметило, что такие походы способствуют новым открытиям участников. Рязанская нефтеперерабатывающая компания поддерживает инициативы волонтеров-экологов с 2011 года.

За 10 лет сотрудничества РНПК и «Хозяин Мещеры» провели множество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

В 2021 году при поддержке предприятия школьники совершили три экологические экспедиции — к реке Проня, в село Агро-Пустынь Рязанского района и в усадьбу Зимино Захаровского района. В экспедициях ребята наблюдали за природой и участвовали в экологических мероприятиях.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Одно из важных направлений — пропаганда экологической культуры, в том числе — среди молодежи.

Одно из главных направлений деятельности Рязанской НПК — охрана окружающей среды в регионе. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2021» работники РНПК высадили 350 саженцев дуба, липы и рябины.

Системная работа предприятия в области охраны окружающей среды неоднократно высоко оценивали на региональном и федеральном уровнях.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.