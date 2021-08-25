Рязанские энергетики провели для отдыхающих в «Звездном» детей онлайн-урок по электробезопасности

Дистанционное обучение правильному и безопасному поведению вблизи энергообъектов организовали в рамках акции «Безопасное детство».

Дистанционное обучение правильному и безопасному поведению вблизи энергообъектов организовали в рамках акции «Безопасное детство».

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в дни летних каникул продолжили работу по профилактике детского электротравматизма. Для детей, отдыхающих в оздоровительном комплексе «Звездный» Рязанской области, сотрудники электросетевой компании провели дистанционное обучающее занятие в игровой форме.

Спикером онлайн-урока выступил Дмитрий Чуклин — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области. Он провел с участниками занятия ознакомительную беседу по электробезопасности и пожарной безопасности.

Во время онлайн-урока школьники посмотрели видеоролики и мультфильмы и узнали о том, что нельзя проникать в энергоустановки, забираться на крыши трансформаторных будок, запускать воздушные змеи вблизи линий электропередачи, ловить рыбу, делать сэлфи рядом с энергообъектами, а также познакомились с другими полезными правилами безопасного поведения.

«Специалисты нашей компании могут подготовить и провести в образовательных и дошкольных учреждениях уроки электрограмотности. Главная цель таких наглядных занятий — научить детей соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Это сохранит здоровье и жизнь нашим юным согражданам», — отмечает заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

С заявкой на организацию проведения занятий по профилактике детского электротравматизма нужно обращаться в отдел по связям с общественностью филиала «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, +7 (4912)20-44-28.