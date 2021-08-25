Рязанская прокуратура внесла Любимову представление о нарушении антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

Губернатору Николаю Любимову внесено представление о нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом в среду, 25 августа, сообщает сайт областной прокуратуры.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что шесть гражданских служащих контрольно-счетной палаты в отношении себя и своих супругов представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 года.

В связи с этим губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений в сфере антикоррупционного законодательства. Шесть виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.