Рязанская полиция ищет очевидцев двух аварий

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП: в Рязани на улице Черновицкой и в Солотче.

Рязанские полицейские ищут очевидцев двух ДТП. Информация об этом в среду, 25 августа, появилась на сайте регионального управления МВД.

Первое ДТП случилось 31 июля 2021 года примерно в 19.30 в Рязани вблизи дома № 56 по улице Черновицкой. По предварительной информации, 34-летний рязанец на «ВАЗ 21043» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina, которым управлял 25-летний местный житель. На месте погиб водитель «жигулей», второго автовладельца госпитализировали в больницу с травмами.

Кадры с места ДТП публиковали очевидцы.

Второе происшествие случилось в Солотче 14 августа 2021 года. Примерно в 14.35 69-летний рязанец двигался на Lada Largus по улице Первомайской. По предварительной информации, мужчина съехал с проезжей части и врезался в дерево. Он погиб на месте ДТП.

Всех, кто располагает информацией об этих авариях, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.