Рязанец поджег чужой автомобиль, чтобы отомстить соседу

Злоумышленника установили благодаря местным жителям.

Рязанские полицейские раскрыли поджег автомобиля. Подробности дела приводит региональное управление МВД.

Инцидент случился в Рязани в одном из домов по улице Советской. Там сгорел автомобиль марки Renault, который 45-летний рязанец пригнал к своему знакомому, занимающимся ремонтом автомобилей. Автовладелец оставил машину для ремонта, а утром узнал, что транспортное средство полностью сгорело.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджег. По камерам, а также опрошенным местным жителям удалось установить виновника — им оказался 38-летний рязанец. Оперативники выяснили, что мужчина был в ссоре с соседом — тем самым ремонтником автомобилей. Таким образом он решил «насолить» соседу и поджег автомобиль, припаркованный у ворот.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет.