РЭСК вручила «чемодан добра» воспитанникам Архангельской школы-интерната в Пронске

Перед началом нового учебного года работники ПАО «Рязанская энергосбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) собрали портфели со школьными принадлежностями для учащихся Архангельской школы-интернат Пронского района Рязанской области. Акция прошла в рамках благотворительной программы реализуемой ПАО «РусГидро».

Перед началом нового учебного года работники ПАО «Рязанская энергосбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) собрали портфели со школьными принадлежностями для учащихся Архангельской школы-интернат Пронского района Рязанской области. Акция прошла в рамках благотворительной программы реализуемой ПАО «РусГидро».

Перед началом учебного года рязанские энергетики проводят традиционную благотворительную волонтерскую акцию «Чемодан добра». Цель акции — сбор необходимых вещей для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Акция является продолжением системной работы по вовлечению работников компании в волонтерскую и благотворительную деятельность.

В этом году для воспитанников Пронской школы-интернат сотрудники ПАО «РЭСК» совместно с московскими коллегами ПАО «РусГидро» собрали более тысячи необходимых для учебы предметов: тетради, альбомы, краски, ручки, карандаши, цветная бумага, линейки, а также школьные рюкзаки.

Архангельская школа-интернат расположена в здании 1890 года. С 1976 года действует как коррекционная школа-интернат для обучения, личностного развития, а также профессионального самоопределения воспитанников с умственной отсталостью.

Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет. Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится работниками компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года.

«Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании», — отметили в РусГидро.



Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Энергосбытовая компания ПАО «РЭСК» — гарантирующий поставщик, занимающий доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области. Компания обслуживает свыше 420 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25% регионального электроэнергетического рынка. ПАО «РЭСК» четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лучших поставщиков электроэнергии России.

В составе компании — три межрайонных отделения и 26 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все четыре сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более трех млн частных клиентов и свыше 100 тыс корпоративных.