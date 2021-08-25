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Работник мебельного магазина украл у начальника сто тысяч рублей
Мужчина уже был ранее судим за кражу и грабеж. Деньги он потратил на синтетические наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Работник мебельного магазина украл у начальника сто тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор мебельного магазина, расположенного на окраине Рязани. Мужчина рассказал, что утром обнаружил пропажу денег — из сейфа в в служебном помещении исчезли 100 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели помещение и выяснили, что сейф открывали «родным» ключом, который хранился в одном из ящиков стола в служебном кабинете. Оперативники предположили, что деньги украл кто-то из работников магазина.

Выяснилось, что 20-летний рязанец, работавший в магазине, не вышел на смену и отключил телефон. Его причастность к краже подтвердили записи камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что мужчина заранее изучил, где лежат ключи от сейфа. После рабочего дня он не закрыл эвакуационный выход, а ночью через него зашел в служебное помещение и забрал деньги. 100 тысяч он потратил на синтетические наркотики.

Также выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.