Подозреваемый убийца девочки из Тюмени признался в содеянном

Мужчина дал признательные показания. С ним продолжают работать следователи.

Задержанный по делу об убийству девятилетней девочки Насти Муравьевой признался в содеянном. Об этом этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», — рассказал собеседник агентства.

40-летнего мужчину задержали в среду, 25 августа. Его вычислили по городским камерам. В квартире у него нашли следы на ковре и провод, которым ранее была связана девочка.