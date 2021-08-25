Под Рязанью 52-летний мужчина покончил с собой

Труп местного жителя обнаружили в Турлатове вечером во вторник, 24 августа. Основной версией является суицид, хотя предсмертной записки погибший не оставил.

Под Рязанью 52-летний мужчина покончил с собой. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СК по Рязанской области.

Труп местного жителя обнаружили в Турлатове вечером во вторник, 24 августа. Соседи мужчины рассказали, что он злоуоптреблял алкоголем. Перед трагедией они также видели его пьяным.

По факту смерти проводится доследственная проверка, причину установят на вскрытии.

В следственном комитете уточнили, что основной версией является суицид, хотя предсмертной записки погибший не оставил.