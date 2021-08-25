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Любимов поддержал инициативу президента с расширением программы расселения аварийного жилья
В Рязанской области планируют дополнительно расселить жилые помещения общим объемом не менее 70 тысяч квадратных метров по расширенной программе, предложенной президентом Владимиром Путиным.

В Рязанской области планируют дополнительно расселить жилые помещения общим объемом не менее 70 тысяч квадратных метров по расширенной программе, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Глава государства накануне заявил о расширении федеральной программы по расселению аварийного жилья. Губернатор Николай Любимов прокомментировал эту идею:

«Для Рязанской области чрезвычайно важно предложенное Президентом расширение программы расселения аварийного жилья, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Потому что пока мы расселяем признанное ранее аварийным жилье, какие-то дома уже пришли в плохое состояние. В итоге люди мучаются, а помочь им было нельзя. Гарантированная федеральная поддержка позволит внести в реестр аварийных такие жилые помещения и переселить людей в новые квартиры в рамках действующей программы до 2025 года», — подчеркнул Николай Любимов.

В настоящее время до 2025 года по действующей программе готовятся расселить из аварийного жилья 57 тысяч квадратных метров. В случае, если новое предложение примут, в Рязанской области появится возможность расселить жилые помещения общим объемом не менее 70 тысяч квадратных метров, которые не успели попасть в программу ранее.