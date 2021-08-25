Фоторепортаж: на конкурсе «Авиадартс-2021» стартовала летная программа

В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь) народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

На аэродроме Дягилево под Рязанью стартовала летная программа соревнований «Авиадартс-2021».

Соревнования авиационной техники состоят из трех элементов — визуальная воздушная разведка, техника пилотирования и навигация. В завершении пилоты должны продемонстрировать умение боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям.

В соревнованиях участвуют команды из Республики Беларусь, Китая и России. На летном поле во время состязаний можно увидеть китайские самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9, и Y-20 (Юнь), штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

РЗН.инфо публикует фоторепортаж с первого дня соревнований.

Фото Дмитрия Вороширина