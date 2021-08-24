В Рязанской области прошли всероссийские соревнования по радиоспорту
Всероссийские соревнования по радиоспорту проходили с 20 по 23 августа в районе Сажнево Рязанской области. Восемь рязанских спортсменов победили в своих категориях.
Всероссийские соревнования по радиоспорту проходили с 20 по 23 августа в районе Сажнево Рязанской области.
В них приняли участие более 100 спортсменов из десяти регионов: Челябинской, Владимирской, Самарской, Ярославской, Московской, Рязанской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Пермского края и Республики Татарстан.
Победителями в своих категориях стали рязанцы Штишевский Леонид, Тюрин Данил, Бухаров Егор, Михалов Владислав, Толстых Андрей, Сладкова Ксения, Фетюлин Евгений, Комарова Екатерина.
Спортсмены отправятся на на чемпионат Европы в Болгарию.