В Рязанской области от коронавируса умерли три человека

За все время жертвами вируса стали 906 рязанцев.

За минувшие сутки в Рязанской области от COVID-19 умерли три человека. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За все время жертвами вируса стали 906 рязанцев. Выздоровели за сутки 102 человека, всего число победивших «ковид» составляет 34 762 человека. Также за минувшие сутки коронавирусом заболели 118 рязанцев, всего число заражений достигло 38 093.

В России за сутки коронавирусом заболели 18 833 человека, всего с начала пандемии заболели — 6 785 374 человека. За сутки по стране вылечились 18 636 человек, всего 6 053 503 человека. За сутки скончались 794 человека, всего 177 614 человек.