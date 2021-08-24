В Рязани задержали пьяного водителя, который въехал в троллейбус

Мужчина пытался покинуть место аварии, но сотрудники полиции, проходившие мимо, задержали его до приезда наряда ДПС.

В Рязани задержали пьяного водителя, который въехал в троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские, возвращаясь в отдел со служебного задания, увидели, как около остановки «улица Пирогова» в Приокском Nissan Murano въехал в троллейбус.

Полицейские выяснили, что в троллейбусе пострадавших не было. Подойдя к легковушке сотрудники увидели, что водитель вел себя неадекватно, а в салоне пахло алкоголем. После этого водитель Nissan попытался уехать с места аварии и начал сдавать задним ходом.

Полицейские остановили автомобиль и задержали водителя до приезда наряда ДПС.

По факту ДТП проводится проверка.