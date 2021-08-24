В Рязани покинул пост начальник регионального Госстройнадзора Василий Маслов

Увольнение произошло еще в прошлом месяце.

Начальник рязанского Госстройнадзора Василий Маслов покинул пост. Об этом во вторник, 24 августа, написала « Новая газета » со ссылкой на собственный источник.

Как отмечают журналисты, увольнение произошло месяц назад. В настоящее время Госстройнадзор временно возглавляет Елена Пырикова.

Василий Маслов ранее курировала ремонт и содержание соцобъектов, а позже — работал проректором по административно-технической части в РГУ имени С. А. Есенина .

Ранее стало известно, что начальник рязанской инспекции ОКН покинет пост.