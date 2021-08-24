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В Рязани отвалилась плитка от еще не сданного здания музея Рязанского кремля
Соответствующие фото опубликовали рязанцы в социальных сетях.

В Рязани отвалилась плитка от еще не сданного здания музея Рязанского кремля. Пост об этом разместили во вторник, 24 августа, в социальных сетях.

На кадрах видно, что внизу в некоторых местах отвалилась плитка.

«Здание краеведческого музея Рязани еще не сдано, а фасадная плитка облетает как осенний лист большими площадями. По фото видно, что скоро она обвалится почти вся…», — говорится в посте.

Напомним, сроки сдачи нового здания Музея неоднократно переносились. Строительство планировали закончить в 2019, потом 2020, а теперь в четвертом квартале 2021 года.

РЗН.инфо писал о скандальном строительстве музея.