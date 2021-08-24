В Рязани из окна выпал 50-летний мужчина

Рязанец выпал из окна третьего этажа по улице Медицинской.

В Рязани из окна выпал мужчина. Как сообщили РЗН. инфо в региональном следкоме, происшествие случилось в доме № 5 по улице Медицинской.

Инцидент случился в понедельник, 23 августа, около 19.00. 50-летний рязанец выпал из окна третьего этажа.

Его с травмами госпитализировали в ОКБ. Врачи диагностировали у него перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

В следственном управлении следственного комитета отметили, что происшествие не носит криминального характера.